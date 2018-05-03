Правительство РФ выделило Пермскому краю 206 млн на выравнивание бюджета

Пермский край получит из резервного фонда Правительства РФ 206,3 млн руб. на в качестве меры по обеспечению сбалансированности бюджетов. Распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего между 54 субъектами распределено 16,3 млрд руб. Средства предназначены на выплату районных коэффициентов к зарплате и процентных надбавок сверх минимального размера оплаты труда и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 г.

Как сообщало Накануне.RU, с 1 мая МРОТ в России вырос до 11 163 руб.