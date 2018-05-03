Екатеринбургское предприятие заплатит 17,5 млн рублей из-за липовых мигрантов

Екатеринбургское предприятие заплатит многомиллионный штраф за нарушения при постановке иностранцев на миграционный учет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что ООО "Виктория" в качестве принимающей стороны в поселке Горный Щит на миграционный учет было поставлено более 250 иностранных граждан - якобы для работы.

"При этом с момента регистрации ООО "Виктория" фактическую деятельность не осуществляет, единственным сотрудником общества является директор. Кроме того, договор аренды нежилого помещения по адресу, где состояли на учете иностранцы, расторгнут в декабре 2017 года, а трудовую деятельность иностранные граждане в ООО "Виктория" никогда не осуществляли", - отметили в надзорном ведомстве.

В результате выявленных нарушений организации назначен штраф на общую сумму в 17,5 млн рублей.