В Зауралье в двух пожарах погибли два человека

В Зауралье за минувшие сутки в двух пожарах погибли два человека.

Возгорания произошли в микрорайоне Смолино в Кургане и в селе Каширино Кетовского района, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

2 мая около 16.40 в Смолино горел дом - после ликвидации пожара обнаружено тело хозяина дома 1959 года рождения - остальным жильцам удалось спастись. В этот же день около 23.00 в результате возгорания жилого дома в Каширино погиб хозяина дома 1957 года рождения.

"На места происшествий выезжала следственно-оперативная группа. Признаков, указывающих на насильственный характер смерти погибших, установлено не было. Предположительной причиной возгораний могло быть неосторожное обращение с огнем при курении", - добавили в СК.