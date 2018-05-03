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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
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от издателя  |  комментариев: 2


Гипотетическая единая Корея может занять прокитайскую или нейтральную позицию Еще в 2011 году, когда Ким Чен Ын стал во главе Северной Кореи, высказывались идеи, что в этой стране не за горами начало крупных изменений в политике и экономике. Ждет ли эту страну своя "перестройка", как это было в СССР, возможен ли вариант, подобный объединению ГДР и ФРГ? Или встреча глав Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына не окажет существенного воздействия на ход событий, и в Северной Кореи все останется по-старому? На эти вопросы ответил политолог Павел Святенков
03.05.2018
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В Зауралье в двух пожарах погибли два человека
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Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье за минувшие сутки в двух пожарах погибли два человека.
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Возгорания произошли в микрорайоне Смолино в Кургане и в селе Каширино Кетовского района, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

2 мая около 16.40 в Смолино горел дом - после ликвидации пожара обнаружено тело хозяина дома 1959 года рождения - остальным жильцам удалось спастись. В этот же день около 23.00 в результате возгорания жилого дома в Каширино погиб хозяина дома 1957 года рождения.

"На места происшествий выезжала следственно-оперативная группа. Признаков, указывающих на насильственный характер смерти погибших, установлено не было. Предположительной причиной возгораний могло быть неосторожное обращение с огнем при курении", - добавили в СК.

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03.05.2018 12:17 Мск | Михаил Белокрылов
14:17 Екб


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В Зауралье в двух пожарах погибли два человека
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