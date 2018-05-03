ФНС опровергла наличие четырехрублевого долга у Павла Дурова

Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила, что у создателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова нет долга по налогу на имущество.

"По состоянию на 28 апреля 2018 года, у Павла Валерьевича Дурова, состоящего на налоговом учете в налоговых органах Санкт-Петербурга, отсутствует задолженность по налогу на имущество физических лиц. Требования об уплате задолженности и заявления о взыскании задолженности налоговыми органами не формировались и Дурову П.В. не направлялись", - говорится указано в ответе УФНС по Санкт-Петербургу на запрос "Интерфакса".

24 апреля один из Telegram-каналов сообщил, что ФНС отправила на адрес регистрации Дурова в Санкт-Петербурге письмо о задолженности в 4 рубля и 23 копейки, возникшей как пени по налогу на имущество физических лиц. "Росбалт" подтвердил эту информацию, опубликовав выписку по ИНН. По информации издания, из нее следовало, что основатель Telegram не полностью выплатил налог на квартиру. Затем издание "Фонтанка" сообщило, что погасило этот долг, "чтобы основателю Telegram и взыскателям спалось спокойно".

В апреле сообщалось, что Павел Дуров получил гражданство Великобритании.