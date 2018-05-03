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03.05.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Гипотетическая единая Корея может занять прокитайскую или нейтральную позицию Еще в 2011 году, когда Ким Чен Ын стал во главе Северной Кореи, высказывались идеи, что в этой стране не за горами начало крупных изменений в политике и экономике. Ждет ли эту страну своя "перестройка", как это было в СССР, возможен ли вариант, подобный объединению ГДР и ФРГ? Или встреча глав Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына не окажет существенного воздействия на ход событий, и в Северной Кореи все останется по-старому? На эти вопросы ответил политолог Павел Святенков
03.05.2018
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Новости
03.05.2018 12:22 Мск (14:22 Екб)
общество | Тюменская область
В Тюмени хозяин ТРЦ и рынка оштрафован за нарушения пожарной безопасности
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(2004) | Фото: Накануне.ru

Закончилась проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Солнечный" и на рынке с таким же названием. Его руководитель оштрафован, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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В торговом центре в помещении детской комнаты "Муравейник" у некоторых проводов нарушена изоляция. В кинозалах пол и стены сделаны из горючих материалов. Система оповещения о возгорании работает недостаточно громко. При проверке пожарных кранов внутреннего водопровода установлено, что он неисправен.

На рынке план эвакуации при пожаре не соответствует планировке здания. В помещениях разгрузочной у электропроводки нарушена изоляция. Ширина основного эвакуационного прохода в торговом зале – менее 2,5 м. Собственник зданий – компания "ДИАС" – оштрафован на 175 тыс. руб.

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03.05.2018 12:22 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
14:22 Екб


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В Тюмени хозяин ТРЦ и рынка оштрафован за нарушения пожарной безопасности
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