В Тюмени хозяин ТРЦ и рынка оштрафован за нарушения пожарной безопасности

Закончилась проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Солнечный" и на рынке с таким же названием. Его руководитель оштрафован, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

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В торговом центре в помещении детской комнаты "Муравейник" у некоторых проводов нарушена изоляция. В кинозалах пол и стены сделаны из горючих материалов. Система оповещения о возгорании работает недостаточно громко. При проверке пожарных кранов внутреннего водопровода установлено, что он неисправен.

На рынке план эвакуации при пожаре не соответствует планировке здания. В помещениях разгрузочной у электропроводки нарушена изоляция. Ширина основного эвакуационного прохода в торговом зале – менее 2,5 м. Собственник зданий – компания "ДИАС" – оштрафован на 175 тыс. руб.