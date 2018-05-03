МГИМО окажет необходимую помощь родственникам выпавшей из окна вуза студентке

МГИМО окажет необходимую помощь родственникам выпавшей из окна вуза студентки 4 курса факультета международных экономических отношений, скончавшейся сегодня утром в больнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

"Руководство, преподаватели и студенты МГИМО выражают глубочайшие соболезнования всем родным и близким девушки. В этот непростой период Университет готов оказать всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что 3 мая рано утром в НИИ им. Склифосовского в Москве скончалась студентка МГИМО, выпавшая из окна аудитории на четвертом этаже в середине апреля.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого уже допрошен сын бывшего председателя Правительства Дагестана. По словам очевидцев, у девушки произошел конфликт с молодым человеком, после этого она якобы попыталась покончить с собой.