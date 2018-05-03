В Магнитогорске председатель кооператива украла у пенсионеров более 100 млн рублей

В Магнитогорске будут судить организатора финансовой пирамиды, которая похитила 120 млн рублей.

Учредитель кредитного потребительского кооператива "Народная Казна", применяя разработанную схему деятельности по принципу финансовой пирамиды, как лично, так и посредством сотрудников кооператива, не знавших о преступных намерениях обвиняемой, совершила хищение, принадлежащих 455 гражданам-пайщикам денежных средств на общую сумму 116 млн 629 тыс. рублей.

В 2015 году ее исключили из Межрегионального союза кредитных кооперативов, но злоумышленница создала новую юридическую организацию - потребительский кооператив социального взаимодействия "Народная Казна" и в период с 25 февраля по 10 ноября 2016 года, используя аналогичную схему, путем обмана и злоупотребления доверием 9 граждан похитила у них денежные средства на общую сумму 4 млн 632 тыс. 159 рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Большая часть потерпевших являются пенсионерами, лицами преклонного возраста.

Похищенные денежные средства, в основном, использовались для покупки валюты, погашение различных кредитов, передавались близким родственникам.