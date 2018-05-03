Образовавшаяся в Соликамске воронка не повлияла на работу рудоуправлений

На руднике Соликамск-2 зафиксировано образование новой воронки в пределах огороженной опасной зоны в 56 метрах к северо-западу от воронки, выявленной 18 ноября 2014 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Воронка образовалась 2 мая. Ее размер составляет 25×32 метров. Как поясняют в компании, появление воронки не оказало негативного влияния на деятельность рудоуправления Соликамск-2 и других рудоуправлений - работа продолжается в штатном режиме.

Возможное образование такой воронки в опасной зоне ранее было определено представителями научно-исследовательских организаций, совместно с сотрудниками компании "Уралкалий" проводящих комплексный мониторинг ситуации в этом районе.

После оценки характера образования воронки компания приступит к реализации плана мероприятий по минимизации последствий случившегося и будет информировать о развитии ситуации.