В Екатеринбурге торговая сеть "Монетка" оштрафована за 100 тысяч рублей после жалобы покупателя

В Екатеринбурге торговая сеть "Монетка" оштрафована за отсутствие обязательной маркировки на промышленных товарах.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в ведомство обратился гражданин, который пожаловался на нарушение прав потребителей при оказании услуг непродовольственной торговли. В результате было проведено административное расследование в магазине "Монетка" (ООО "Элемент-Трейд", Екатеринбург, Машиностроителей, 75).

"В ходе расследования было обнаружено, что организация допустила реализацию товаров без соответствующей маркировки и информации для потребителя (продажа детской куклы-игрушки и резиновых мужских сапог без маркировки с обязательной информацией)", - уточнили в Роспотребнадзоре.

В связи с обнаруженным нарушением прав потребителей ООО "Элемент-Трейд" назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.