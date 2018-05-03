5,5 млн рублей за моральный вред: жители Волоколамска подали иски к "Ядрово"

Жители Волоколамска заявили в городской суд несколько исков к ООО "Ядрово" о возмещении морального вреда на общую сумму 5,5 млн рублей.

Как сообщила РИА Новости представитель истцов Инна Елисеева, жители заявили иски на сумму 700, 800 и 900 тысяч рублей, это заседание назначено на 7 мая. По заседанию, которое назначено на 1 июня, заявлено два иска на общую сумму 1,3 млн рублей.

Еще один представитель истцов Илья Лапкин сообщил, что еще одно заседание пройдет 6 июня, там заявлены два иска на общую сумму 1,8 млн рублей.

Также жители города подали в суд заявление с требованием закрыть полигон. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Московской области.

Как сообщало Накануне.RU, в марте жители подмосковных городов начали массовые протесты против действующей системы по обращению с отходами. Митинги проходят в Волоколамске, Клине, Коломне, Дмитрове, Серпухове и других городах.

Ситуация с протестами обострилась, когда после выброса свалочного газа в больницу в Волоколамске с подозрением на отравление попали более 50 детей и взрослых.

В конце апреля сообщалось, что на полигон ТБО "Ядрово" в Волоколамском районе прибыла машина с оборудованием для дегазации.

Полностью решить проблему с запахом в "Ядрово" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил не позднее 15 июня.