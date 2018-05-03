В Перми пристав помогла задержать насильников

Пристав-исполнитель Дарья Обухова оказала помощь пермячке, которую избили и изнасиловали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФССП.

Вечером 16 апреля Обухова обходила должников. В частном секторе она встретила женщину на вид 30-40 лет, лицо и одежда были в крови. Пристав смогла выяснить, что пермячку избили и изнасиловали. Пострадавшая указала на обидчиков, которые выпивали неподалеку. Обухова вызвала полицию и "скорую", и, не теряя из виду предполагаемых насильников, осталась ждать силовиков. После их приезда она передала им информацию и отправилась работать дальше.

Напомним, ранее она спасла ребенка от падения с балкона. В общежитие, где жила семья, приставы пришли из-за крупной задолженности за ЖКХ. Мать мальчика приняла судебного пристава за инспектора по делам несовершеннолетних и решила "спасти" сына. Она выставила его на балконный пролет общежития, полностью покрытый льдом и снегом, и криками попыталась заставить его подняться на этаж выше. Мальчик, одетый в легкую одежду, носки и сланцы пытался подняться по решетчатым лесенкам и чуть не поскользнулся. Обухова бросилась за ребенком, и, уберегая от падения, завела в теплое помещение.