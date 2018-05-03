В Челябинской области введен особый противопожарный режим

В Челябинской области с 28 апреля введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RUв пресс-службе главного управления лесами области.

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Кроме того, в Октябрьском районе с 29 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Муниципалитетам рекомендовано принять дополнительные меры по противопожарному обустройству территорий населенных пунктов, препятствующие распространению пожаров, и обеспечить координацию и выполнение работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Также рекомендовано принять меры по ограничению входа и въезда в лес граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов.

Напомним, за минувшие сутки в регионе ликвидировали восемь лесных пожаров на площади 72 гектара.

Всего с начала пожароопасного сезона было ликвидировано 77 пожаров на площади 947,95 гектара.