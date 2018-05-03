В Екатеринбурге возле Вечного огня установили туалет

В Екатеринбурге на территории Вечного огня установили кабину биотуалета. Как рассказал Накануне.RU активист студенческого патриотического клуба "Победа" при Уральском федеральном университете Дмитрий Красноухов, туалет был установлен несколько дней назад.

"Накануне я шел мимо Вечного огня, там поставили караул с участием детей. Я обратился к ребятам из караула и предложил перенести туалет через дорогу", - пояснил активист.

По его словам, ребята были не против такого предложения, а вот их начальница – Галина Юркова из патриотической ассоциации "Возвращение" отреагировала довольно резко.

"Мы, вообще-то, для себя его и установили! Мой начальник – Куйвашев Евгений Владимирович!" - цитирует слова женщины Дмитрий Красноухов.

По его мнению, установка туалета рядом с Вечным огнем – это святотатство.

"Может, тогда и киоск с шаурмой поставить, чтобы детки перекусывали "не отходя от кассы"? Всего делов-то – перенести его через дорогу. Но нет же, отдельные люди сами провоцируют скандал перед важным праздником – Днем Великой Победы", - прокомментировал ситуацию активист.

Общественник надеется, что специалисты "одумаются" и найдут для туалета более подходящее место.