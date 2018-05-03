В Зауралье за один день полицейские задержали более 30 пьяных водителей

28 апреля в Курганской области прошел рейд "Нетрезвый водитель" - за один день полицейские задержали 34 человек, которые управляли машинами в пьяном виде.

Трое из задержанных сели за руль пьяными повторно, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

"В целях сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения и стабилизации дорожно-транспортной обстановки 28 апреля на территории области прошло профилактическое мероприятие. К участию было привлечено более 190 сотрудников полиции. Полицейскими пресечено 14 фактов управления транспортными средствами гражданами, не имеющими на это права. За грубые нарушения правил дорожного движения 21 единица транспорта поставлена на специализированные стоянки", - добавили в полиции.