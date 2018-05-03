Правительство РФ распорядилось создать единый каталог товаров, подлежащих обязательной маркировке

Правительство России опубликовало распоряжение о создании единого каталога товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Документ подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Базовые принципы, заложенные в модели функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации, предусматривают идентификацию каждой единицы товара путем присвоения уникального кода, создание информационной системы маркировки, в которой будет храниться вся информация, генерируемая всеми участниками системы маркировки", - говорится в сообщении.

Отдельным распоряжением определен перечень таких товаров. К ним отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, различные предметы одежды, обувные товары, фотокамеры и другие. Это будет способствовать снижению оборота контрафактной продукции в России", - говорится в пояснительной записке к документу.

Перечень товаров сформирован с учетом особенностей рыночной конъюнктуры и условий товарооборота на соответствующих рынках, добавили в кабмине.

Минпромторг России определен координатором системы маркировки товаров средствами идентификации. Минфин России будет обеспечивать нормативно-правовое регулирование отношений, в сфере маркировки товаров. Контроль за функционированием информационной системы, а также за деятельностью ее оператора возложен на Минкомсвязь России.