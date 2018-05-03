В Кургане молодая цыганка выманила у доверчивой девушки деньги и драгоценности

В Кургане 21-летняя цыганка обвиняется в мошенничестве.

С ноября 2017 по январь 2018 года, желая похитить золотые изделия и денежные средства, принадлежащие 26-летней жительнице Кургана, цыганка ввела ее в заблуждение, сообщив, что на ней и ее матери наложена порча, и в связи с этим у них не складывается личная жизнь, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Цыганка сообщила, что для проведения обряда снятия порчи ей необходимо передать золотые украшения и денежные средства на определенную сумму, которые после завершения обряда будут возвращены.

На протяжении 13 дней введенная в заблуждение женщина передавала цыганке золотые украшения и переводила денежные средства, в результате чего ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 130 тыс. рублей.