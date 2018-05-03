В Сирии разбился российский истребитель Су-30: погибли оба пилота

В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, оба летчика, находившиеся на борту истребителя, погибли.

Авария произошла около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

В Минобороны заявили, что огонь по самолету не открывали – в двигатель машины могла попасть птица.

В феврале в Сирии боевики сбили российский Су-25. При ведении боя с террористами пилот погиб.