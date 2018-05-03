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Новости
03.05.2018 11:21 Мск (13:21 Екб)
спорт | В России | За рубежом
СМИ: победитель Кубка России по футболу не сможет сыграть в Лиге Европы
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ФК &quot;Тосно&quot; (2018) | Фото: fctosno.ru

СМИ сообщили о том, что "Тосно" и "Авангард", которые скоро сыграют в финале Кубка России по футболу, скорее всего, не смогут получить лицензию для выступления в еврокубках и не примут участия в Лиге Европы.
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Как сообщает "Чемпионат", в регламенте четко прописано, что обладатель Кубка России получает возможность участвовать в Лиге Европы с группового этапа в ближайшем сезоне. Но если победитель Кубка не получает лицензию, то путевку в еврокубок передают команде, которая заняла наивысшую позицию (после остальных участников еврокубков) в национальном чемпионате и соответствует всем требованиям.

Источники в клубах, которые идут в середине турнирной таблицы РФПЛ, подтвердили изданию, что знают о проблемах "Тосно" и "Авангарда" и понимают, что на кону стоит возможная путевка в Лигу Европы. На данный момент команды, занимающие с 6-го по 12-е места в турнирной таблице РФПЛ, разделяет всего пять очков.

Напомним, финальный матч Кубка России состоится 9 мая на "Волгоград Арене". Уже известно, что вход на эту игру будет бесплатным для всех болельщиков.

Ранее сообщалось, что руководство "Тосно" якобы уведомило игроков, что денег в клубе больше нет.

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03.05.2018 11:21 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:21 Екб


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СМИ: победитель Кубка России по футболу не сможет сыграть в Лиге Европы
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