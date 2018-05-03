Депутат гордумы Тюмени отказался от участия в праймериз "Единой России"

Депутат гордумы Тюмени, "единоросс" Александра Лейс снял свою кандидатуру с праймериз "Единой России". Оргкомитет принял решение об аннулировании его регистрации, передает корреспондент Накануне.RU.

Лейс ранее был зарегистрирован кандидатом в одномандатном округе № 18 и едином избирательном округе.

Вместе с тем участниками предварительного голосования стали пять новых депутатов гордумы. Заявление подали гендиректор "Тюменьремдормаша" Алексей Рагозин (единый округ и округ №5), руководитель "Блок-комплекта" Юрий Баранчук ( округ №12), исполнительный директор "Тюменьавтотранса" Валерий Бровкин (единый округ), директор "Продо Тюменский бройлер" Оксана Величко (единый округ) и заведующая детским садом №50 Екатерина Вешкурцева.

В числе новых участников праймериз - директор школы олимпийского резерва "Прибой" Александр Яковлев, главврач поликлинили №12 Наталия Путина, гендиректор УК "Тюменьдорцентр" Алексей Логачев.

Напомним, что "Единая Россия" продлила срок приема подачи заявлений до 15 мая.