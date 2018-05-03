В Пермской городской думе состоятся публичные слушания по исполнению бюджета за 2017 год

Жителей Перми и представителей общественности приглашают на публичные слушания по отчету об исполнении городского бюджета за 2017 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Слушания состоятся 7 мая, в актовом зале Пермской городской думы по адресу ул. Ленина, 23. Начало мероприятия – в 18.00, окончание – в 20.00.

В рамках публичных слушаний будут представлены доклады по итогам исполнения главного финансового документа, основные результаты деятельности по функционально-целевым блокам "Социальная сфера", "Городское хозяйство" и "Развитие инфраструктуры", "Культурная и молодежная политика" за прошлый год.

Все поступившие предложения будут рассмотрены организационным комитетом и направлены в городскую думу. Кроме того, со своей оценкой по отчету об исполнении бюджета города выступят приглашенные эксперты.