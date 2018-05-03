Жители Челябинска жалуются на едкий химический запах с предприятия, которое занимается утилизацией оборудования с атомных электростанций

Жители Челябинска уже месяц жалуются на новое предприятие, которое находится на территории электродного завода. В экологическую приемную поступают жалобы на едкий химический запах и клубы чёрного дыма.

Предприятие занимается плавкой металлов и утилизацией оборудования с атомных электростанций.

Как рассказал Накануне.RU член экологического совета при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков, на территории электродного завода располагается предприятие "Канта", которое приобрело в собственность участок земли, там же располагается цех по переплавке металлов и ферросплавов, однако предприятие долгое время не работало.

"Нам удалось выяснить, что там появилось новое юридическое лицо "Нихром", зарегистрированное в Екатеринбурге, но в учредителях также остались собственники предприятия "Канта". Предприятие начало работу на пяти печах, занимаясь утилизацией и переработкой металлов. Как только данное предприятие заработало, граждане стали жаловаться на едкий химический запах и клубы чёрного дыма с предприятия", - отметил он.

По словам общественника, у предприятия нет разрешения на выбросы, санитарной зоны, лицензии на переработку отходов, и они не стоят на учете в министерстве экологии.

Обращения общественников уже переданы в минкэологии области. Также они направили обращение в Челябинскую природоохранную прокуратуру с просьбой о приостановке деятельности данного предприятия.