В Челябинской области наступил пожароопасный сезон

В течение суток 2 мая и по состоянию на утро сегодняшнего дня Главное управление МЧС России по Челябинской области зарегистрировало 8 лесных пожаров на землях лесного фонда и некоторых пригородах. К настоящему времени все очаги возгорания ликвидированы, рассказали корреспонденту Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства.

Подобного рода происшествия возникают в связи с установившейся сухой и ветренной погодой, локальные пожары 2 мая были зарегистрированы и потушены в Красноармейском, Чебаркульском, Катав-Ивановском муниципальных районах, Магнитогорске, Копейском городском округе. 2 мая трава и сухостой вспыхнули под деревней Бутаки под Челябинском, по свидетельствам очевидцев и пожарных, в какой-то момент пламя высотой выше метра практически приблизилось к жилым постройкам. В результате оперативного реагирования противопожарной службы пожар локализовали и быстро потушили.

Сейчас на контроле происшествий социально-значимого характера нет.