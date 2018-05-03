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Новости
03.05.2018 10:47 Мск (12:47 Екб)
политика | В России
Лавров: Отказ в консульском доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение
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Сергей Лавров (2016) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Отказ Лондона в консульском доступе к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии можно рассматривать как похищение или преднамеренную изоляцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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"Поведение британских властей вызывает множество вопросов. В частности, замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне. Сами пострадавшие упрятаны британскими спецслужбами", - сказал Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама". Текст интервью размещен на сайте МИД РФ.

Москву в первую очередь беспокоит состояние здоровья пострадавших, "втянутых англичанами в эту провокацию", добавил он.

"Отказ властей Великобритании в консульском доступе дает основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию. Это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Лавров.

По его словам, Лондон подменяет профессиональную работу экспертов в рамках соответствующих международных механизмов пустыми заявлениями и "мегафонной" дипломатией. Глава МИД РФ призвал Британию к сотрудничеству.

В апреле Лавров заявил, что вещество, которое по версии британского премьер-министра было использовано при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, состояло на вооружении в США.

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03.05.2018 10:47 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:47 Екб


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Лавров: Отказ в консульском доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение
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