Лавров: Отказ в консульском доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение

Отказ Лондона в консульском доступе к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии можно рассматривать как похищение или преднамеренную изоляцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Поведение британских властей вызывает множество вопросов. В частности, замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне. Сами пострадавшие упрятаны британскими спецслужбами", - сказал Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама". Текст интервью размещен на сайте МИД РФ.

Москву в первую очередь беспокоит состояние здоровья пострадавших, "втянутых англичанами в эту провокацию", добавил он.

"Отказ властей Великобритании в консульском доступе дает основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию. Это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Лавров.

По его словам, Лондон подменяет профессиональную работу экспертов в рамках соответствующих международных механизмов пустыми заявлениями и "мегафонной" дипломатией. Глава МИД РФ призвал Британию к сотрудничеству.

В апреле Лавров заявил, что вещество, которое по версии британского премьер-министра было использовано при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, состояло на вооружении в США.