Директор департамента строительства Нижнего Новгорода задержан по подозрению в получении крупной взятки

Глава департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По версии следствия, осенью 2016 года подозреваемый предложил директору строительной компании оказать содействие при участии в аукционе на строительство детского сада в ЖК "Зенит" Советского района областного центра за взятку в размере 6,5 млн рублей, что составляет не менее 5% от стоимости контракта.

В тот же период времени директор департамента дал указания членам комиссии признать действительной заявку этой строительной компании, не соответствующей требованиям аукциона. "По результатам проведенного аукциона со строительной фирмой был заключен муниципальный контракт на сумму свыше 130,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 2 мая 2018 года в салоне автомашины марки "Лексус" подозреваемый получил последнюю часть взятки в сумме 800 тыс. рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.