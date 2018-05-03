В свердловском МЧС опровергли информацию, что дети сами тушили огонь после отъезда пожарных

В МЧС опровергли информацию о том, что на Среднем Урале дети якобы самостоятельно потушили огонь после отъезда пожарных.

Напомним, ранее в сообществе "Инцидент.Первоуральск" в соцсетях рассказывалось, что на улице Емлина загорелась трава. Со ссылкой на очевидцев утверждалось, что сотрудники МЧС потушили небольшой пожар, но огонь был ликвидирован не на всех участках, а дальше с огнем боролись дети.

"Данная информация не соответствует действительности. Сообщение о возгорании сухой травы на улице Емлина, 16а в Первоуральске поступало, но по прибытию пожарных к месту вызова было установлено, что возгорание потушено населением и применение сил МЧС не требуется", - сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как добавили в ведомстве, фото, размещенные местной жительницей в соцсетях, к улице Емлина никакого отношения не имеют.