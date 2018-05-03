Магнитогорских школьников будут судить за попытку продать наркотики

В Магнитогорске будут судить двух школьников за попытку продать наркотики.

В апреле этого года в учебном заведении Магнитогорска был задержан старшеклассник, у которого при себе находились наркотические средства, также были задержаны двое его знакомых, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Подростки размещали расфасованные наркотические средства на территории Ленинского и Правобережного районов города для последующего сбыта - всего у них было изъято более 9 гр. синтетического средства. Третий школьник допрошен следователем СК в качестве подозреваемого в совершении данного преступления.

"Школьники были задержаны сотрудниками регионального управления Росгвардии и ГУ МВД РФ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение", - добавили в СК.