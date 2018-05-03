С "Мечел-кокс" взыскали 650 тысяч рублей за смерть рабочего на производстве

В Челябинске с ООО "Мечел-Кокс" взыскали компенсацию морального вреда в размере 650 тысяч рублей за смерть рабочего в результате несчастного случая на производстве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, муж заявительницы погиб в результате несчастного случая на производстве. Женщина на момент смерти супруга не работала в связи с наличием профессионального заболевания и утратой профессиональной трудоспособности в размере 20%, пережила огромные нравственные страдания из-за потери мужа и отца своих детей.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с ООО "Мечел-Кокс" компенсации морального вреда.