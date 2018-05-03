Дональд Трамп надеется на скорую встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп надеется на скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином для предотвращения торговой войны между странами.

Сейчас "великая команда финансистов" во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным прибыла в Пекин. Мнучин планирует встретиться с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и обсудить с ним дефицит в двусторонней торговле и вопросы передачи технологий. Однако, Трамп опубликовал запись, о том, что в ближайшем будущем ожидает встречи с китайским лидером и выразил уверенность в том, что сохранит с ним хорошие отношения.

Находящийся в Пекине Мнучин, похоже, не разделяет оптимизма Трампа. Гонконгская South China morning Post сообщает, что по прибытии в гостиницу он отказался от комментариев, но сообщил репортёрам, что "ужасно быть здесь".

Пекин сообщает, что не поддастся на давление США и призывает партнёров по переговорам проявлять искренность и не выдвигать предварительных условий.

Напомним, после того как Соединённые Штаты объявили о введении пошлин на импорт китайской продукции, Китай объявил о симметричных мерах. В результате двусторонняя торговля может пострадать на сотни миллиардов долларов. Однако, санкции и контрсанкции пока не введены в действие.

Детали предстоящей встречи пока не известны, однако Трамп вскоре прибудет в Восточную Азию для переговоров с уважаемым верховным руководителем КНДР Ким Чен Ыном.