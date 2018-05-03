"Может, на рыбалку?" Жители Ноябрьска сняли видео об огромной луже между домами

С приходом весны жители 8 микрорайона Ноябрьска вновь столкнулись с локальным потопом: дома разделила огромная лужа. Чтобы привлечь внимание к проблеме, жильцы домов записали видео о рыбалке посреди двора, передает корреспондент Накануне.RU.

На лужу удалось спустить лодку, на веслах двое горожан проплыли от одного берега к другому.

Как сообщало Накануне.RU, прошлой весной жители столкнулись с аналогичной проблемой. Тогда во дворе затопило парковку вместе со стоящими на ней машинами.

Сами жильцы обеспокоены опасностью такого "озера" посреди двора для детей.

"Сейчас мой сын выловил из образовавшегося водоёма в 8м мкр. ребенка... Уж не знаю пошел ли он домой или продолжил свои приключения. Мой сын сразу прибежал домой весь мокрый. Мне пришлось обратиться в дежурную часть полиции для того чтобы всех детей разогнали по домам", - написал один из жителей.