Минкомсвязи не исключает, что меры блокировки могут коснуться и Viber

Против мессенджера Viber в России могут быть приняты такие же меры, под которые попал Telegram. Это произойдет, если спецслужбы не получат доступ к ключам шифрования, заявил министр связи Николай Никифоров.



"Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования - это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение", - цитирует министра ТАСС.

В марте в Viber заявляли, что не смогут выполнить требование о предоставление ключей безопасности.



Майкл Шмилов, операционный директор компании Viber Media S.a.r.I., владеющий одноименным мессенджером, пояснил РБК, что его компания сотрудничает с правоохранительными органами многих стран, однако передать ключи шифрования никому не может, поскольку основные функции Viber защищены с помощью сквозного (или end-to-end) шифрования, при котором ключи хранятся только на устройствах клиентов.

Отметим, подобный ответ давала на требование ФСБ и команда Telegram.

В конце апреля пользователи Viber стали массово жаловаться на сбои в работе сервиса. Руководство компании связало это с последствиями попыток властей заблокировать Telegram.