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03.05.2018
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Павел Салин: Правительство затевает серьёзные реформы с участием Кудрина В апреле у Алексея Кудрина явно повысилась медиа-активность - он отзывался на многие "хайповые" темы. Вместе с этим некоторые СМИ и телеграм-каналы прочили ему место в новом Правительстве. Мол, заявления правильные делает, доверием президента пользуется и наверняка встанет на место уходящего Игоря Шувалова. С чем связана такая активность и войдёт ли Кудрин в новый состав кабмина?
03.05.2018
экспертное мнение ;
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Новости
03.05.2018 10:20 Мск (12:20 Екб)
происшествия | Центральный ФО
Студентка МГИМО, выпавшая из окна здания вуза, скончалась в больнице
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Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

Студентка МГИМО, выпавшая из окна здания вуза, скончалась в больнице, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в НИИ им.Склифосовского.

"В 4.00 утра она умерла", - сказала представитель медучреждения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в апреле на проспекте Вернадского, 76 девушка сорвалась вниз с высоты четвертого этажа. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого уже допрошен сын бывшего председателя Правительства Дагестана. По словам очевидцев, у девушки произошел конфликт с молодым человеком, после этого она якобы попыталась покончить с собой.

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03.05.2018 10:20 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.04.2018 15:19 Мск
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Студентка МГИМО, выпавшая из окна здания вуза, скончалась в больнице
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