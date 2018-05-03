Студентка МГИМО, выпавшая из окна здания вуза, скончалась в больнице, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в НИИ им.Склифосовского.

"В 4.00 утра она умерла", - сказала представитель медучреждения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в апреле на проспекте Вернадского, 76 девушка сорвалась вниз с высоты четвертого этажа. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого уже допрошен сын бывшего председателя Правительства Дагестана. По словам очевидцев, у девушки произошел конфликт с молодым человеком, после этого она якобы попыталась покончить с собой.