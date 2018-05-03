Украина уменьшит число блокпостов в Донбассе

В результате перехода Украины к операции объединенных сил (ООС) против Донбасса количество блокпостов на линии разграничения уменьшится. Об этом заявили заместитель председателя нацполиции Константин Бушуев и глава "Донецкой" военно-гражданской администрации Украины Павел Жебривский.

"Их количество будет уменьшено. А порядок пропуска на блокпостах будет отрегулирован в соответствии с решением, которые будут приняты командованием ООС", - цитирует Бушуева пресс-служба ведомства.

Жебривский отметил, что гражданское население, проживающее на территориях, удаленных от линии соприкосновения, изменений не заметит, зато для небольших населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения, условия изменятся.

"Въезд будет дифференцированным: местные жители будут передвигаться беспрепятственно; те же, кто в этих пунктах не зарегистрирован, должны будут оформить специальный пропуск", - написал он в Facebook.

По его словам, уменьшение количества блокпостов упростит проезд. За счет чего это произойдет, он не сообщил. В настоящее время из ДНР можно въехать на Украину только через четыре блокпоста, на которых часто возникают большие очереди, а ожидать приходится по несколько часов.

Ранее в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщалось, что украинские пункты пропуска не справляются с количеством пересекающих линию разграничения, а это около миллиона человек в месяц. Главной причиной называлось отсутствие необходимой инфраструктуры и задержки в реализации Временного порядка, который гарантировал бы бессрочное действие пропусков на пересечение линии соприкосновения.