СКР: по делу о пожаре в "Зимней вишне" назначен еще ряд сложных экспертиз

Следственный комитет продолжает работу по уголовному делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". На данный момент обвинение по различным статьям Уголовного кодекса РФ предъявлено восьми фигурантам.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, это технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев; управляющая торговым центром Надежда Судденок; генеральный директор Юлия Богданова; начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова; руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко; сотрудник этой же компании Александр Никитин; сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин и начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин.

Охранник торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Сергей Антюшин

"Работа по установлению других чиновников, причастных к пожару в "Зимней вишне", продолжается. О ходе расследования уголовного дела Следственный комитет постоянно информирует общественность. Кроме того, председатель Следственного комитета лично контролирует работу следственной группы и регулярно встречается с потерпевшими по уголовному делу. В частности, по результатам недавней встречи с потерпевшими следствием назначен еще ряд сложных экспертиз для проверки озвученных доводов. В их числе специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения в Москве, Санкт-Петербурге и Омске", - рассказала Светлана Петренко.

Управляющая торговым центром Надежда Судденок

Она добавила, что в самое ближайшее время глава СКР Александр Бастрыкин вновь планирует провести в Кемерово встречу с родственниками погибших, а также заслушать отчет о работе следственной группы.

Напомним, ранее сообщалось, что основной собственник торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, где 25 марта произошел пожар с 60 жертвами, передаст здание властям города и оплатит его снос.