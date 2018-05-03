В Лабытнанги столкнулись пять машин

В Лабытнанги произошла крупная авария – столкнулись пять машин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления ГИБДД.

Около 13.45 2 мая на улице Школьной водитель "ВАЗ-2107", выезжая с автостоянки на проезжую часть, не предоставил преимущество "ВАЗ-21214" в движении по главной дороге и столкнулся с ним. "Семерка" по инерции столкнулась с припаркованным "Тoyota Echo".

"Нива" столкнулась с выезжавшей с автостоянки "Ладой приорой", которая по инерции врезалась в "Toyota Camry". Пострадали водитель и пассажир "семерки". Водитель "Нивы" от прохождения освидетельствования отказался.