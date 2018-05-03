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Объединительные процессы стартовали в сельских поселениях Пермского края
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Заксобрание Пермского края, Пермский край, законодательное собрание, заксо (2015) | Фото: pics.v6.top.rbk.ru

Объединительные процессы, запущенные на территории Пермского края, продолжаются. Укрупнение началось с городских округов, на очереди - сельские поселения. Так, в заксобрание Прикамья внесены законопроекты об объединении Судинского и Воскресенского сельского поселения и Горского и Пальского сельского поселения, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как следует из документов к законопроектам, преобразование инициируется с целью "ускорения социально-экономического развития". С момента принятия закона сельские поселения прекращают свое существование. Вместо четырех сельских поселений останется два - Горское и Судинское.

До 1 января 2019 г. будет действовать переходный период, в течение которого будут сформированы органы местного самоуправления нового муниципального образования.

"Я думаю, что вопрос об объединении индивидуален для каждой территории. Мы проголосовали "за" объединение. Поскольку у нас в поселении существует кадровый голод. В бюджетной сфере маленькие зарплаты. Из семи ставок в Пальском поселении было занято только три: глава, землеустроитель и бухгалтер. А специалист по ЖКХ, финансист, ведущие специалисты - эти ставки все свободны. На них никого найти не могут. Из двух администраций проще сформировать штат. На местах специалист, который будет работать с населением останется. А общая администрация будет в Горском сельском поселении. Население не почувствует, что руководитель уехал за 20 километров. Все обязанности будут выполняться как и прежде", - прокомментировал объединительный процесс депутат Пальского сельского поселения Сергей Мельников.

В качестве плюсов новой системы он отметил экономию бюджета - высвободится около 2 млн руб. Из 16 ставок останется восемь. Аналогичного мнения придерживается депутат Горского сельского поселения Сергей Третьяков.

"Законопроект позволит сэкономить бюджетные средства. Кроме того, будут решены кадровые вопросы. В поселении нехватка кадров. Объединение сможет решить кадровый вопрос", - отметил народный избранник.

Оба законопроекта предлагается рассмотреть сразу в двух чтениях на заседании регионального парламента, которое состоится 24 мая.

Напомним, в Прикамье объединительные процессы идут также в Кизеле, Соликамске, Гремячинске, Горнозаводске, Чайковском, Краснокамске и Оханске.

Другие новости по темам: объединительные процессы. объединение, преобразование, укрупнение, сельские поселения, депутаты, законопроект
03.05.2018 10:40 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
12:40 Екб


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Объединительные процессы стартовали в сельских поселениях Пермского края
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