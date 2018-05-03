Житель Екатеринбурга взыскал с дорожников 40 тысяч рублей за яму на дороге

Чкаловский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск жителя Екатеринбурга Сергея Радо, который попал в аварию из-за ямы на дороге. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, МБУ "Октябрьское ДЭУ" должно выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей.

Напомним, Сергей Радо подал иск в суд на дорожников за недобросовестную работу – в 2014 году екатеринбуржец угодил в яму на велосипеде и был доставлен в больницу с серьезными травмами. Мужчина требовал взыскать с дорожников компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Как говорил сам Сергей, яму не устранили и в 2018 году - спустя четыре года.

Ранее, он заявлял в суде, что если выиграет дело, то потратит эти деньги на профилактику состояния дорог в городе.