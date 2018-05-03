Мэр Ижевска ушел в отставку

Мэр Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Сегодня глава Ижевска Юрий Александрович Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Мы с ним проработали больше года, и я благодарен ему за этот опыт", - написал Бречалов в Twitter.
Сегодня глава Ижевска Юрий Александрович Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Мы с ним проработали больше года, и я благодарен ему за этот опыт. Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!— Александр Бречалов (@brechalov) 3 мая 2018 г.
Тюрин прокомментировал свою отставку на своей странице в социальной сети. Он отметил, что "принял для себя непростое решение и подал в отставку".
Исполнять обязанности мэра Ижевска будет первый заместитель главы администрации города Сергей Задорожный. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.
Тюрин был избран мэром в 2015 году из числа депутатов гордумы.
Отметим, Бречалов был недоволен работой городских властей. В апреле он несколько раз раскритиковал работу господина Тюрина. Особое недовольство вызвало качество ремонта дорог. Также глава региона считает, что Юрий Тюрин должен был согласовать свои действия с республикой в вопросе с обманутыми дольщиками ЖК "Родниковый край".