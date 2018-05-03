С "дочки" "ЮТэйр" по суду взыскивает долг учреждение Росгидромета

ФГБУ Филиал Севера Сбири "Авиаметтелеком Росгидромета" обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа с иском к компании "ЮТэйр - Вертолетные услуги". "Авиаметтелеком" взыскивает долги с югорского перевозчика, передает корреспондент Накануне.RU.

Исковое заявление подано на прошлой неделе, следует из данных картотеки арбитража. Сумма исковых требований - 16,6 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, "Авиаметтелеком Росгидромента" в 2017 г. взыскал по суду с вертолетной компании 11,6 млн руб. за свои услуги.