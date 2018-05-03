В Челябинске девушку-инвалида приняли за пьяную и не пустили в кафе

В Челябинске охранник не пустил девушку-инвалида в кафе, приняв за пьяную. Теперь кафе проверят активисты "Молодой Гвардии Единой России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Инцидент произошел в майские выходные. Девушка попыталась зайти в кафе, но ее не пропустили, приняв за пьяную.

Теперь активисты МГЕР проверят заведение на доступность. По итогам мониторинга, если будут выявлены нарушения, молодогвардейцы намерены составить акт, который будет передан в прокуратуру.

"Мы не оставим эту ситуацию без общественного контроля и внимания. После проверки будет проведен еще один тест, чтобы убедиться, что мы были услышаны и все замечания, если они будут, были устранены. Что касается работников этого кафе, мы проведем с ними беседу", - рассказал руководитель челябинского отделения МГЕР Маским Голощапов.