ХК "Автомобилист" объявил имя нового главного тренера

Хоккейный клуб "Автомобилист" объявил о назначении нового главного тренера.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, новым наставником команды стал Андрей Мартемьянов, а старшим тренером назначен Николай Заварухин. Также в тренерский штаб вошли Константин Шафранов и Евгений Шалдыбин. Тренером вратарей остается Альберт Ширгазиев.

Напомним, по окончании нынешнего сезона истекли сроки действия контрактов у предыдущего главного тренера "Автомобилиста" Владимира Крикунова и его помощников Ивана Кривоносова и Олега Микульчика. В клубе поблагодарили тренеров за работу и вклад в результаты команды и пожелали им успешного продолжения карьеры.