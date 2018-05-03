На границе Китая и КНДР начало дорожать жильё

После начавшейся нормализации отношений между Китаем и Северной Кореей отмечается существенный рост цен на жильё близ границы КНР и КНДР. Неофициальное издание Компартии Китая Global Times отмечает, что после визита Ким Чен Ына в Пекин 25 – 28 марта, жильё в пограничном городе Даньдун провинции Ляонин подорожало с трёх тысяч юаней (примерно 470 долларов) до пяти тысяч, а в некоторых районах цены поднялись даже вдвое. Квартиры с видом на пограничную реку Ялуцзян дорожают по 300 юаней в день. Существенно выросло число сделок с недвижимостью.

На сайтах китайских агентств недвижимости распространяются слухи, будто КНДР начнёт преобразования в своей экономике и Даньдун превратится в "новый Шэньчжэнь" – город на границе с Гонконгом.

Кроме того, в последний месяц существенно вырос спрос на железнодорожные билеты в Северную Корею и поездки по семейным визам.

Ранее Китай неизбежно поддерживал санкции Совбеза ООН, связанные с ракетно-ядерными испытаниями КНДР. В результате двусторонний товарооборот существенно упал, обсуждалось даже закрытие Большого Ялуцзянского моста – основной транспортной артерии, связывающей две страны.