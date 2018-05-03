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от издателя  |  комментариев: 2


Павел Салин: Правительство затевает серьёзные реформы с участием Кудрина В апреле у Алексея Кудрина явно повысилась медиа-активность - он отзывался на многие "хайповые" темы. Вместе с этим некоторые СМИ и телеграм-каналы прочили ему место в новом Правительстве. Мол, заявления правильные делает, доверием президента пользуется и наверняка встанет на место уходящего Игоря Шувалова. С чем связана такая активность и войдёт ли Кудрин в новый состав кабмина?
03.05.2018
экспертное мнение ;
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Новости
03.05.2018 09:19 Мск (11:19 Екб)
экономика | В России
Telegram отказался от публичных продаж своей криптовалюты
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Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

Мессенджер Telegram решил отказаться от проведения первичного публичного размещения токенов (ICO). Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

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По данным издания, причиной послужило то, что компания собрала достаточно средств в ходе двух закрытых раундов предпродаж (pre-sale) токенов. Так, Telegram за два закрытых раунда в феврале и марте привлек 1,7 миллиарда долларов от менее чем 200 инвесторов - по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда.

По другой информации, причиной для отказа от проведения публичного ICO Telegram могла стать изменившаяся обстановка в нормативно-правовой сфере, передает РИА Новости.

О желании Павла Дурова запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года.

В марте сообщалось, что принадлежащая Павлу Дурову Telegram Open Network в рамках закрытых раундов ICO отказывает в участии инвесторам, попавшим под международные санкции.

Ранее РБК сообщило, что истинной причиной блокировки Telegram могут быть планы основателя мессенджера Павла Дурова создать свою собственную криптовалюту.



Развитие сюжета: Ранее 03.05.2018 10:17 Мск
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03.05.2018 09:19 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:19 Екб


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Telegram отказался от публичных продаж своей криптовалюты
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