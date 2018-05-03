Telegram отказался от публичных продаж своей криптовалюты

Мессенджер Telegram решил отказаться от проведения первичного публичного размещения токенов (ICO). Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, причиной послужило то, что компания собрала достаточно средств в ходе двух закрытых раундов предпродаж (pre-sale) токенов. Так, Telegram за два закрытых раунда в феврале и марте привлек 1,7 миллиарда долларов от менее чем 200 инвесторов - по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда.

По другой информации, причиной для отказа от проведения публичного ICO Telegram могла стать изменившаяся обстановка в нормативно-правовой сфере, передает РИА Новости.

О желании Павла Дурова запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года.

В марте сообщалось, что принадлежащая Павлу Дурову Telegram Open Network в рамках закрытых раундов ICO отказывает в участии инвесторам, попавшим под международные санкции.

Ранее РБК сообщило, что истинной причиной блокировки Telegram могут быть планы основателя мессенджера Павла Дурова создать свою собственную криптовалюту.