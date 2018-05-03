Куйвашев поставил задачу: поздравить каждого ветерана ВОВ с Днем Победы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании областного правительства сообщил, что в Свердловской области на сегодняшний день проживает более 44 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Губернатор поставил перед членами правительства и главами муниципалитетов задачу – поздравить каждого ветерана с Днем Победы и пригласить на торжественные мероприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики региона.

"К сожалению, время неумолимо, и с каждым годом с нами все меньше остается непосредственных участников Великой Отечественной войны. Есть муниципалитеты, где проживает всего несколько фронтовиков. В каждом районе, в каждом населенном пункте своих ветеранов должны знать поименно. Я также убежден, что каждый глава муниципалитета должен иметь четкое представление о том, в чем именно больше всего нуждаются ветераны, как им можно помочь здесь и сейчас", – сказал Евгений Куйвашев на заседании.

Также, по словам главы региона, особое внимание необходимо уделить местам захоронения воинов, памятников и мемориальных комплексов, посвященных героям ВОВ. Необходимо, чтобы все они были приведены в надлежащее состояние.

Отметим, что общественники Екатеринбурга опасаются, что власти могут забыть про транспорт для ветеранов на парад Победы 9 мая. Буквально за несколько недель до праздника чиновники не могли решить этот вопрос - из года в год ветераны вынуждены самостоятельно добираться в центр зачастую из отдаленных районов, а далее пешком преодолевать оцепление.

Напомним, в прошлом и позапрошлом годах организацией транспорта для ветеранов Екатеринбурга пришлось заниматься общественникам и даже сотрудникам прокуратуры.