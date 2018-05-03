Прожиточный минимум в Челябинской области повысился на 400 рублей

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в Челябинской области в первом квартале 2018 года установлена на уровне 9 тыс. 369 рублей. В четвертом квартале прошлого года он составлял 8 тыс. 962 рубля. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 9 тыс. 989 руб., для пенсионеров — 7 тыс. 719 руб., для детей — 9 тыс. 838 руб.

Добавим, что установление прожиточного минимума необходимо для определения тех граждан, кто нуждается в предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, а также для назначения ежемесячного пособия на ребенка.