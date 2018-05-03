В Кургане полиция задержала "газовых" мошенников

Курганские полицейские задержали "газовых" мошенников.

Четверо местных жителей в возрасте от 35 до 54 лет, представляясь сотрудниками газовой службы, предлагали пожилым людям установить газосигнализатор стоимостью около 30 тыс. рублей - на самом же деле реальная стоимость прибора была значительно ниже, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

"В случае сомнений или нехватки денег у покупателей цена за прибор могла варьироваться от 1,5 до 15 тыс. рублей. Ориентируясь на материальное положение потерпевших, злоумышленники предлагали им скидки и рассрочку платежа, оставляя коробку от прибора до окончательного расчета", - отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело, в отношении трех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один из подозреваемых заключен под стражу.