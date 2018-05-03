В Кургане автоледи сбила 5-летнюю девочку

В Кургане 32-летняя автоледи на "Богдане" сбила ребенка.

Инцидент произошел 1 мая в полдень во дворе дома №1 в 5 микрорайоне Заозерного, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

Женщина ехала по двору со стороны улицы Илизарова в сторону улицы Мальцева - ребенок выбежал из-за припаркованного автомобиля справа налево по ходу движения.

"В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение", - добавили в полиции.