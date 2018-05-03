В Красноярске пациентка с ножевыми ранениями напала на фельдшера "скорой помощи"

В Красноярске Следственный комитет выясняет обстоятельства нападения на фельдшера "скорой медицинской помощи" в майские праздники. Проводится проверка.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, 2 мая в правоохранительные органы поступил сигнал, что в Свердловском районе города совершено нападение на фельдшера "скорой" при ее выезде к больной. Поводом к вызову врачей стало ножевое ранение.

В общежитие, где произошел инцидент, прибыла бригада медиков в составе врача и двух фельдшеров, которая обнаружила, что в комнате в состоянии алкогольного опьянения находилась компания из пяти человек.

"Мужчины и женщины провоцировали конфликт с прибывшими медиками. Несмотря на это, сотрудники оказали помощь женщине, у которой имелись резаные раны правого плеча. В ходе конфликта пациентка нанесла несколько ударов кулаком 41-летней женщине-фельдшеру в область левого уха и глаза, причинив ей телесные повреждения. Потерпевшая обратилась в больницу, ей назначены амбулаторное лечение, а также экспертиза для определения тяжести вреда здоровью", - рассказали в СКР.

Сейчас следователи регионального СК России устанавливают лиц, находившихся на месте происшествия, опрашивают свидетелей и медицинских работников. Ход и результаты проверки находится на контроле у руководства Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю.