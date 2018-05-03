На Среднем Урале дети самостоятельно тушили пожар

В Первоуральске на ул. Емлина загорелась трава. Сотрудники МЧС потушили небольшой пожар, но по словам очевидцев, огонь ликвидировали не на всех участках. Дальше с огнём боролись дети, пишут в группе "Инцидент.Первоуральск", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На улице Емлина небольшой пожар. Пожарный потушил небольшую часть и уехал, а остальное все тушили дети. Никто не пострадал", - сообщают жители. В комментариях люди стали осуждать работу пожарных, но кто-то считает, что раз "подростки подожгли, то пусть сами и потушат"