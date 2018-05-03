Гендиректор Свердловского областного краеведческого музея отмечает юбилей

Экс-министр культуры региона, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. Клера Наталья Ветрова отмечает круглую дату.

Наталья Константиновна родилась 3 мая 1948 г. в Мурманской области; в 1966г. окончила с золотой медалью школу-интернат в г. Михайловке Волгоградской области; в 1971 г. - УПИ, химико-технологический факультет. С 1994 г. была заместителем председателя Свердловской областной думы, с 1996 г. - директором департамента культуры правительства области, с 1998 до 2009 гг. - министром культуры, членом регионального кабинета министров. С 2009 г. - директор Свердловского областного краеведческого музея.

20 апреля этого года по представлению областного министерства культуры Наталье ветровой присвоено звание "Почетный гражданин Свердловской области" с формулировкой "за выдающиеся достижения в культурной сфере жизни общества, способствующие укреплению и развитию региона".

Кстати, Ветрова, будучи министром культуры, снялась в детективном сериале "Дело было в Гавриловке" (2007-2008 гг.), где сыграла роль заместителя мэра города Капитолины Ивановны.

Сегодня многочисленные поздравления Наталья Константиновна принимает, находясь в отпуске.