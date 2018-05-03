В Лондоне произошел взрыв на еврейском празднике: около 30 пострадавших

Около 30 человек пострадали в результате взрыва на севере Лондона.

Инцидент произошел в районе Стэмфод Хилл, где жители собрались, чтобы отпраздновать еврейский праздник Лаг ба-Омер, который предполагает большое разжигает костров.

Причиной взрыва мог стать мобильный телефон или горючее, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Daily Express.

По уточненным данным, десять человек были госпитализированы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются причины взрыва.